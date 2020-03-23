اليوم السابع
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صور.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملات تطهير للشوارع ومداخل المنازل والمحال

الإثنين، 23 مارس 2020 12:24 ص
صور.. شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملات تطهير للشوارع ومداخل المنازل والمحال جانب من الحملات
الدقهلية شريف الديب

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نفذ شباب قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، لليوم الثالث على التوالى، حملة تطهير وتعقيم لشوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك عن طريق عدد من الشباب المتطوعين  من أبناء  القرية الذين حملوا أجهزة التطهير فوق ظهورهم معلنين استمرارهم فى تطهير القرية يوميا لحين زوال الأزمة، مطالبين بانضمام المزيد من شباب القرية إليهم ، بالإضافة الى قيام عدد منهم بحملات توعيه عن طريق مكبرات الصوت بالتزامن مع حملات النطهير وكيفية تطهير المنازل مطالبين الاهالى بضرورة الإلتزام داخل المنازل باقصى درجه وكذا اغلاق المحلات فى الموعد المحدد طبقا لقرار رئيس الوزراء.

فيما اكد الشباب القائمين على عمليات التطهير انها تتم من خلال مبادرات فيما بينهم ومساعدات أهالى القرية بمواد التطهير والتعقيم عن طريق الجهود الذانية.

وقد شهدت عدد من القري بالمحافظة، مبادرات من أجل تطهير المنشآت العامة والخاصة.

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الأحد أنه تم توفير 26 طن من الكلور الخام و11 خزان من البلاستيك سعة الواحد منهم 1 طن يتم استخدامهم في تخفيف نسبة الكلور المركز وخلطه بالماء بالإضافة إلي 500 جركن سعة الواحد منها 20 لتر يتم استخدامهم في أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها أجهزة المحافظة علي مستوي المراكز والمدن والاحياء والقري للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع ومواقف السيارات وكافة أماكن تواجد المواطنين وذلك للحد من فيرس كورونا .

ووجه "مختار" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توزيع هذه المستلزمات علي الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بإعداد هذه العبوات بعد تخفيف الكلور بالماء .

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لكافة عناصر المجتمع المدني المساهم في دعم منظومة مواجهة فيروس كورونا حرصاً علي صحة وحياة المواطنين .

 

شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية (2)
شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية

 

شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية (3)
شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية

 

شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية (4)
شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية 

 

شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية (5)
شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية

 

شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية (6)
شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية 

 

شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية (7)
شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية 

 

شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية (8)
شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية 

 

شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية (9)
شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية

الدقهلية

فيروس كورونا

قرية منية سندوب

محافظة الدقهلية

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