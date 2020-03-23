صور.. شباب مدينة الطود يواصلون حملاتهم لتطهير وتعقيم الطرق والشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

واصل مجموعة من شباب مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، من حملاتهم في المشاركة المجتمعية للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك تحت شعار "إحمي نفسك.... إحمي بلدك"، حيث إستهدفت الحملة رش وتعقيم كفة المواقف والميادين والمنشآت الحكومية وعربات السرفيس داخل مدينة الأقصر وعربات السرفيس التي تحمل الركاب لمركز الطود، وعربات السرفيس التي تحمل الركاب إلي مدينة البياضية وأرمنت غرب.

وجاءت تلك الأعمال ضمن فعاليات مبادرة من شباب وأهالى مركز ومدينة الطود بعنوان "إحمى نفسك.. احمى بلدك" التى انطلق خلال منذ أيام عدد من الشباب فى تنظيم مبادرة لعمل حملات تطهير وتعقيم بالمركز لعربات السرفيس، وأماكن دور العبادة، والتكاتك، وأماكن الانتظار لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الأهالي، كما قامت مجموعة شباب من قرية المريس بمركز الطود بتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمساجد ومبنى الوحدة المحلية لقرية المريس، وذلك ضمن المبادرة كما قاموا بتوزيع كمامات وعلب مناديل ورقية على سائقى عربات السرفيس والتكاتك والدراجات البخارية.

وكانت قد تقدم رئيس مركز ومدينة الطود بالشكر والتقدير، إلى كل أصحاب المطاعم والمقاهى والكافيتريات وما يماثلها والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية ومحلات التسلية استجابتهم ولوقوفهم جانبا فى خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين فى أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بإغلاق المحلات الخاصة بهم فى المواعيد المحددة، وأهابت رئاسة مركز ومدينة الطود بكافة أصحاب المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات، وما يماثلها والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية ومحلات التسلية الالتزام بقرار السيد رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بغلق المحلات سالفة الذكر من الساعة السابعة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحاً من كل يوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.



الشباب خلال تعقيم شوارع المدينة تحت شعار إحمى نفسك.. إحمى بلدك