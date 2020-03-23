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صور .. التزام أصحاب محلات الفرافرة وبلاط بقرار الغلق وخلو الشوارع من المارة

الإثنين، 23 مارس 2020 12:16 ص
صور .. التزام أصحاب محلات الفرافرة وبلاط بقرار الغلق وخلو الشوارع من المارة غلق المحلات فى شوارع مركزى الفرافرة وبلاط بالوادى الجديد
ماهر أبو نور

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شهدت شوارع وميادين مركزى بلاط والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، التزاما تاما من أصحاب المحلات والانشطة التجارية ، بقرار الغلق بحلول الساعة السابعة مساءا لليوم الثانى على التوالى، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء من اجل التصدى لفيروس كورونا ، حيث التزم أصحاب المحلات بالغلق الفورى دون تدخل من قوات الشرطة كما خلت الشوارع من المارة والتزم أغلب سكان مركزى الفرافرة وبلاط بتوجيهات مديرية الشئون الصحية بالبقاء فى المنازل .
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (1)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 

وقام الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز بلاط ، بتنفيذ جولة تفقدية فى شوارع مدينة بلاط لمتابعة اجراءات الالتزام بقرارات الغلق والتنبيه على المواطنين بعدم الخروج والتجمعات ليلا ، والالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم الخروج الا فى حالة الضرورة القصوى مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتوفير كافة السلع الغذائية والمستلزمات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير ، ورصد أية مخالفات بشان رفع الاسعار أو حجب السلع وتحرير محاضر فورية لمن يقدم على تلك المخالفات ، مؤكدا على انتظام عمل المخابز ومحطات المياه والكهرباء على مدار ساعات العمل المقررة .

غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (2)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 

كما فرضت المحافظة تعقيمًا وتطهيرًا إجبارياً في المنافذ الحدودية ومداخل المحافظة، وذلك على كافة السيارات القادمة للمحافظة من المحافظة الأخرى وذلك ضمن الخطة التي تتبناها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه جرى الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

 

غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (3)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 

وأضاف عوض، أن يجري تعقيم سيارات النقل بمختلف أنواعها وأتوبيسات الركاب وسيارات الأجرة كما يجري أيضا تعقيم كافة الحمولات التي تحملها هذه السيارات، مشيرا إلى أن الفرق الخاصة بالمديرية منتشرة على مدار 24 ساعه بجميع المنافذ . وأكد عوض أن الفرق البيطرية تم الدفع بها للتواجد بسيارات الأجرة لتعقيم جميع سيارات الأقاليم والخطوط الداخلية للوقاية من فيروس كورونا مضيفا أن أعمال التعقيم مستمرة.

غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (4)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 

وكانت  محافظة الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للنشآت الخدمية والحيوية بمدن ومراكز المحافظة حيث جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال التطهير داخل مطار الخارجة الجوى والطائرة التى تعمل على الخطوط الداخلية القاهرة الخارجة كما تم تعقيم صالات الدخول والانتظار والمنشآت الخاصة بالمطار وذلك تحت إشراف فريق متخصص من الخدمات البيطرية بالمحافظة .

غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (5)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (6)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (7)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (8)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (9)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط (10)
غلق المحلات والانشطة التجارية بمركزى الفرافرة وبلاط 

 


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