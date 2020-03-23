صور.. اضبط مخالفة.. هبوط أرضى بطريق "السنطة- طنطا" فى الغربية

وعلي الفور انتقل عبد الشافى كمال رئيس مدينة السنطة ، يرافقه احمد المغاورى سليمان نائب رئيس المدينة وتم الإتصال بمديرية الطرق وتم تآمين موقع الحدث ، وأشار كمال أنه جرى وضع حواجز حديدية وجارى إصلاح الجزء المنهار بواسطة مديرية الطرق ومجلس المدينة في أسرع وقت ، مضيفا أنه سيتم إجراء صيانة شاملة للكوبري خلال الفترة المقبلة .

وكان مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مركز شرطة السنطة، قد سن حملة مكبرة وسريعة لفض سوق المواشي والذي يُقام يوم الأحد إسبوعيا بقرية الجعفرية.

وشارك فى الحملة المكبرة عبد الشافي كمال رئيس المدينة، والمحاسب أحمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، والمقدم اشرف عبد الله رئيس نقطة شرطة الجعفرية والمقدم هانى البنا رئيس وحدة مرور السنطة، وتم فض السوق وصرف التجار فورا، كما تم تطهير أرض السوق

كما قامت الحملة بفض سوق الخضروات والفاكهة الإسبوعي بالقرية، ورفع فروشات الباعة الجائلين وتحذير التجار من عدم إقامته مرة أخرى خلال الفترة القادمة، كما تطهير أرضية السوق بالمطهرات للحد من انتشار الأمراض وفيروس كورونا.