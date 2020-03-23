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شفاء أكثر من 100 ألف حالة إصابة من فيروس كورونا المستجد حول العالم

الإثنين، 23 مارس 2020 01:57 م
شفاء أكثر من 100 ألف حالة إصابة من فيروس كورونا المستجد حول العالم فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت شبكة "سكاى نيوز"، أنه تم تسجيل شفاء أكثر من 100 ألف حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم، ورغم ذلك فإن هذا الفيروس تمكن من القضاء على 15 ألف حالة وإعلان وفاتهم حول العالم

وفيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فى أفريقيا، عن تسجيل 122 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، الاثنين، ليرتفع العدد إلى 1396 حالة حتى اليوم فى 43 دولة داخل القارة السمراء، وكانت الأرقام النهائية فى مصر ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة، وخروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة من أصل 74، فيما تم تسجيل 33 حالة جديدة فى مصر حتى مساء الأحد، إضافة إلى وفاة 4 حالات جديدة، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين 327 حالة، والوفيات 14 حالة.

وجاء ترتيب الحالات المكتشفة فى الدول الأفريقية وفقا للمنظمة، 65 فى الجزائر، مصر 42، بوركينا فاسو 5، السنغال 5، المغرب 3، وحالة واحدة فى كل من ساحل العاج ونيجيريا.

من ناحية أخرى، قال كبير خبراء الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن فرض العزل الصحى ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.


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