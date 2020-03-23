"سي إن إن تورك" تمنع 16 صحفيا من دخول المبنى بحجة الخوف من تفشى كورونا

كتب مصطفى عنبر

قالت نقابة الصحفيين الأتراك إن محطة سي إن إن تورك، المملوكة لمجموعة ديميرورين القابضة التابعة للحكومة، منعت دخول 16 صحفيا ومصورا إلى مقر المحطة بسبب الخوف من تفشي الفيروس.

وقالت النقابة إن الموظفين الـ 16 يتابعون الأخبار في الشارع، ولهذا السبب لا يسمح لهم بدخول مبنى سي إن إن تورك. كما أضافت النقاية أن محطة سي إن إن تورك لم تسمح للصحفيين باستخدام المبنى لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جهة أخرى، حذر عمر التنديش الأستاذ المساعد في كلية بوسطن، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد، من أن هناك "تسونامي" في طريقه إلى تركيا. وقال ألتينديش إن تركيا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب التنديش، فتروج الحكومة التركية أنها تتعامل بشكل جيد مع الأزمة، مشيرا إلى أنه حتى وقت قريب كانت وزارة الصحة التركية تؤكد أن البلاد خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا على عكس الواقع.

وأضاف التنديش أن الحكومة التركية تدرك الآثار الاقتصادية والسياسية الخطيرة المترتبة على تفشي الفيروس، ولكنها لم تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة من أجل الحد من تفشي الوباء. كما أكد قائلا: "تتجه تركيا في اتجاه إيطاليا. سيصدم الجمهور بعدد القتلى في الأيام المقبلة".