سفارة مصر فى برلين تطالب المواطنين الراغبين فى العودة للبلاد لتسجيل بياناتهم

كتب: أحمد جمعة

طالبت السفارة المصرية فى برلين، الاثنين، من المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن بتسجيل بياناتهم لدى مقر السفارة حتى يتسنى إعادتهم للبلاد.

وأكدت السفارة المصرية ببرلين فى بيان صحفى أنها منحت المواطنين المصريين الراغبين فى العودة حتى ظهر يوم الجمعة المقبل حتى يتسنى للسفارة حصر الأعداد النهائية لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

وأعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم أنه تقرر تمديد فترة فتح معبر "أشكيت" الحدودي مع جمهورية السودان الشقيق، لفترة نهائية وأخيرة غدا الثلاثاء، لاستكمال عودة المواطنين والشاحنات إلى أرض الوطن.

وتناشد السفارة أبناء الجالية المصرية في السودان، الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاق المعبر بداية من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية مواطنيهما من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتقدم السفارة بالشكر لمسئولي الدولتين على التعاون الذي اظهروه وما بذلوه من جهد في هذا الشأن