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رويترز: الاتحاد للطيران أبوظبى تخفض الرواتب مؤقتا بما يصل إلى 50%

الإثنين، 23 مارس 2020 07:27 م
رويترز: الاتحاد للطيران أبوظبى تخفض الرواتب مؤقتا بما يصل إلى 50% أرشيفية
رويترز

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أفادت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد للطيران أبلغت موظفيها اليوم الاثنين، أنها ستخفض مؤقتا الرواتب بما يصل إلى 50 % لمدة شهر بسبب تأثير تفشى فيروس كورونا على أنشطتها.

ولم ترد الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي، والتي ستعلق جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين من يوم الأربعاء، حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت الرسالة إن المسؤولين التنفيذيين والطيارين والمهندسين سيتلقون أنصاف رواتبهم الأساسية وستقل رواتب أطقم الضيافة بنسبة 25 % في أبريل.

وقالت إن الموظفين الآخرين ستخضع أيضا رواتبهم للخفض، وإن العاملين لن يتقاضوا بدلاتهم المعتادة للنقل وغير ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد توني دوجلاس في رسالة بريد إلكتروني أخرى للموظفين "سنحتاج لاتخاذ بعض الإجراءات القاسية للنجاة من العاصفة وتفادي فقد الوظائف قدر المستطاع."

أعلنت الإمارات في وقت سابق عن وقف جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين لاحتواء انتشار الفيروس المتسبب في حالتي وفاة و153 إصابة في الدولة العربية الخليجية.  


طيران الاتحاد

كورونا

ابوظبى

تخفيض رواتب

تفشى كورونا

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