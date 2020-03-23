رئيس الوزراء الكندى يخصص 192 مليون دولار لأبحاث تطوير لقاح لكورونا

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أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الإثنين عن تخصيص 192 مليون دولار كندى كتمويل جديد مخصص لمساعدة الباحثين الذين يعملون على تطوير وإنتاج لقاح جديد لفيروس "كوفيد-19"، جاء ذلك فى مؤتمره الصحفى اليومى فى أوتاوا حيث يقوم بعزل ذاتى بعد تأكد إصابة زوجته بالفيروس إثر عودتها من المملكة المتحدة.

وتم اختبار 98824 شخصا فى كندا مع وجود 1430 حالة إصابة مؤكدة و41 حالة محتملة و 20 حالة وفاة.

وسجلت مقاطعة أونتاريو الرئيسية 425 حالة وخمس حالات وفيات، بينما تتواجد أكثر حالات الوفاة بالفيروس فى مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.

دعا رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الإثنين، الكنديين لاتباع إرشادات الصحة العامة بشأن فيروس "كوفيد-19"، محذرا من أنه يمكن فرض تدابير إنفاذ صارمة إذا لم يتوقف الناس عن السلوك الذى يعرض الأرواح للخطر، ومع ظهور صور لتجمعات فى الشواطئ والحدائق والحفلات.

قال ترودو فى مؤتمره الصحفى اليومى فى أوتاوا إن الأفراد الذين يشاركون فى مثل هذه الأنشطة "المثيرة للقلق الشديد" لا يعرضون أنفسهم للخطر فحسب، بل يعرضون أيضًا العاملين فى مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الضعفاء.

وقال "لقد رأينا جميعا صورا على الإنترنت لأشخاص يبدو أنهم يعتقدون أنهم لا يمرضون. حسنا، أنتم لستم كذلك"، داعيا الجميع للبقاء فى المنازل.

وقال ترودو إن الحكومة لم تستبعد أى خيارات تنفيذية، ومن المتوقع أن يتحدث مع رؤساء وزراء المقاطعات فى وقت لاحق اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة.