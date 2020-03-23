رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية يحذر من تأجيل طويل الأمد

رويترز

قال ياسوهيرو ياماشيتا رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية اليوم الإثنين إن تأجيل الدورة الصيفية المقبلة 2020 لمدة طويلة سيكون بمثابة عبء على الرياضيين الذين يواصلون الاستعداد للمنافسة فى الدورة.

وجاءت تصريحات المسؤول الأولمبى اليابانى خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين فى الوقت الذى تتزايد فيه التوقعات بأن تضطر اليابان لتأجيل الدورة الصيفية إلى موعد لاحق بسبب مخاطر تفشي وباء كورونا حول العالم.

وكان من المقرر أن ينطلق الأولمبياد الصيفي في العاصمة اليابانية في 24 يوليو تموز ويستمر حتى التاسع من أغسطس آب قبل أن ينتشر الخوف والقلق حول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا الذي حصد آلاف الأرواح منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي.