ديلى ميل: البدناء أكثر عرضة للمضاعفات عند الإصابة بكورونا

كتبت هند عادل

كشف تقرير لهيئة الصحة الوطنية البريطانية أن ما يقرب من ثلثي مرضى الفيروس التاجي يعانون من زيادة الوزن و 37 ٪ تحت سن 60، مؤكدة أن الوزن الزائد على الصدر يجعل من الصعب على العضلات سحب نفس عميق، كما يسمح الجهاز المناعي الضعيف لـ COVID-19 بالانتشار إلى الرئتين ويسبب الالتهاب الرئوي، وقد يفسر هذان العاملان سبب السمنة لدى ثلثي مرضى وحدة العناية المركزة.

ووفقا لتقرير صحيفة ديلى ميل البريطانية ، كشفت مراجعة أجرتها هيئة الصحة الوطنية أن ما يقرب من ثلثي المرضى الذين يصابون بمرض خطير من فيروسات التاجية يعانون من السمنة ونحو 40 % منهم تحت سن الستين، وأكد التقرير أن 63% من المرضى في العناية المركزة في مستشفيات المملكة المتحدة بسبب الفيروس القاتل يعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة.

وقام المركز الوطني للصحة بالتدقيق والبحث في العناية المركزة بتحليل جميع حالات الدخول إلى وحدات الرعاية الحرجة في المملكة المتحدة حتى منتصف ليل الخميس الماضي، في ذلك الوقت ، كان هناك 194 مريضا بالفيروس التاجي في وحدة العناية المركزة ويعتقد أن هذا الرقم قد ارتفع في الأيام الأربعة الماضية.

قدمت الوثيقة أول نظرة متعمقة على المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة وعززوا فهم الأطباء للفيروس الذي شل المجتمع، إن استنتاجها بأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون لخطر حدوث مضاعفات خطيرة من فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن ما يقرب من ثلثي المرضى الذين يصابون بمرض خطير من فيروس كورونا يعانون من السمنة المفرطة ، وحذر الأطباء من زيادة الوزن يزيد من خطر الوفاة بسبب المرض

كما وجد التقرير أن معظم مرضى فيروسات التاجية في العناية المركزة هم من الذكور ، و 71 % من جميع الحالات ، و 18 مريضاً فقط (9 %) يعانون من "أمراض مشتركة حادة" ، مثل أمراض القلب الكامنة أو أمراض الرئة، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة أو يموتون من العدوى ، مثل الأنفلونزا، وذلك لأن الجهاز المناعي لمرضى السمنة يتم تكثيفه باستمرار أثناء محاولتهم حماية وإصلاح الضرر الذي يسببه الالتهاب للخلايا يعني استخدام كل طاقته لصد الالتهاب أن نظام الدفاع في الجسم لديه القليل من الموارد المتبقية للدفاع ضد عدوى جديدة مثل COVID-19.

يميل الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أيضًا إلى اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل جدًا من الألياف ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجهاز المناعي مثل الفواكه والخضروات، ويزيد الوزن الزائد من صعوبة توسيع الحجاب الحاجز والرئتين واستنشاق الأكسجين حيث ستحرم الاعضاء من الاكسجين.

قد تفسر هذه العوامل لماذا تميل رئة الأشخاص البدناء إلى التدهور بشكل أسرع عندما يصاب الفيروس التاجي الجديد ، مقارنة بالشخص السليم.

هناك العديد من العوامل الأخرى التي قد تزيد من احتمال إصابة الشخص البدين بمرض خطير من فيروس التاجي ، بما في ذلك عدم ممارسة الرياضة.