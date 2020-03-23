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دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 11:54 ص
دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو الرئيس السيسى

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ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعاءً خلال اجتماعه أمس مع سيدات مصر فى احتفالية المرأة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار مسئولى الدولة.
 
 
وإليكم نص الدعاء:
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
 

السيسى

دعاء الرئيس السيسى

كورونا

فيروس كورونا

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