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"خليك فى البيت" عبارة تزين برج خليفة لحث المواطنين البقاء فى المنزل.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 10:26 م
"خليك فى البيت" عبارة تزين برج خليفة لحث المواطنين البقاء فى المنزل.. فيديو برج خليفة
كتب هيثم سلامة

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اكتسى برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعبارات "خليك في البيت"، في إطار حث المواطنين للبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا ووقف انتشاره.

ونشر حساب برج خليفة، عبر موقع تويتر فيديو يظهر من خلاله برج خليفة مدون عليه عبارات :"خليك في البيت .. STAY AT HOME"، بينما علق الحساب:" لسلامتكم وسلامة مجتمعنتا".

وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الاثنين، المواطنين الموجودين خارج الدولة إلى سرعة العودة إلى الإمارات، وذلك وفق حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعلنت تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع عدد المصابين إلى 198حالة، وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحى فى دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسنى - فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، إن الحالات المكتشفة تعود لجنسيات مختلفة، لافتة إلى شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بالفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة ليبلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 41 حالة.

وحثت وزارة الداخلية وهيئة الطوارئ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الجمهورعلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية المعنية وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء و التجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة دون النزول للأماكن العامة مع الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

 


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