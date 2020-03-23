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جند أردوغان لا يعرفون الرحمة.. شاهد كيف تعاملت الشرطة التركية مع مسن فى حظر التجوال

الإثنين، 23 مارس 2020 10:47 م
جند أردوغان لا يعرفون الرحمة.. شاهد كيف تعاملت الشرطة التركية مع مسن فى حظر التجوال الشرطة التركية
كتب- هاشم الفخراني

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وثق مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" تجاهل الشرطة التركية لعجوز مسن في العقد السادس من العمر، وقال مغردون أتراك إن الشرطة التركية تركت مسنّا ملقى في الشارع بعد أن طلبوا منه العودة إلى المنزل بسبب فرض حظر تجوال على المسنين فوق سن 65 عاما.

 

وكان فيديو آخر متداول وثق اعتداء الشرطة التركية على مسافرين من الجنسية الجزائرية أثناء مغادرتهم مطار إسطنبول الدولي، لرغبتهم العودة إلى الجزائر عقب تفشي فيروس كورونا الجديد في تركيا.

ويظهر الفيديو اعتداء الشرطة التركية بوحشية على الجالية الجزائرية مستخدمين أبشع وسائل القمع، مما دفع المسافرين إلى الفرار من أمامهم.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست الحالة الأولى التي يعتدى فيها الأمن التركي على الجاليات العربية ، ففي الأسبوع الماضي تم تداول مقطع فيديو  للشرطة التركية تتعدى على سودانيين عالقين بمطار إسطنبول.

وأضاف التقرير أن السودانيين القادمون من دول مختلفة عالقين بالمطار دون اتخاذ أى إجراءات لعودتهم إلى بلادهم.

وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ذكر أن رئيس غرفة ديار بكر الطبية التركى محمد شريف دمير، كشف عن عدم جاهزية المستشفيات لاختبار فيروس كورونا الجديد، قائلًا: لا يوجد العديد من الأدوات للحماية من الفيروس، مثل الألبسة الواقية والقفازات، والأطباء لا يمكنهم حماية أنفسهم من الفيروس، موضحا أن منظمات الصحة المهنية لم تتخذ الاحتياطات الكافية فى المستشفيات للحماية من فيروس كورونا الجديد الذى تسبب فى موت شخص واحد حتى الآن فى تركيا.


تركيا

إسطنبول

الجزائر

كورونا

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