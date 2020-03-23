اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 03:28 م
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توك توك يصدم رضيعا أثناء حبوه أمام منزله فى بنى سويف

الإثنين، 23 مارس 2020 03:01 م
توك توك يصدم رضيعا أثناء حبوه أمام منزله فى بنى سويف توك توك - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي رضيع مصرعه، إثر اصطدام توك توك بدون لوحات معدنية به بالخطأ، أثناء حبوه أمام منزله بعزبة الديابية التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف.
 
تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بإبلاغ المستشفى المركزي بمدينة اهنايبا غرب المحافظة ، بوصول الطفل " أدهم . م . ر " عام ونصف، مقيم عزبة الديابية بقرية النويرة التابعة لدائرة المركز جثة هامدة، اثر حادث تصادم.
 
 دلت  التحريات الأولية أنه اثناء حبو الطفل ولهوه من داخل المنزل إلى خارجه، وأثناء ذلك أصطدم به توك توك  بالخطا، ما أدى إلى وفاته.
 
وقال "محمد . ع . ر" 27 عام، فلاح، والد الطفل فى محضر الشرطة أنه أثناء حبو ابنه أمام باب المنزل، صدمه توك توك بدون لوحات معدنية قيادة " محمد . ح . أ" 28 عام، سائق، و مقيم الزرابي بمركز بني سويف، وأودي بحياته، وأتهمه بالتسبب في الحادث.
 
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف انه اثناء قيادته التوك توك فوجئ بظهور الرضيع أمامه، فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به بطريق الخطأ.
 
كما تبين من التحريات أنه بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفى، أفاد بوجود تهشم وكسر بالجمجمة من الجهة اليمني، ويرجح أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.
 
تم تحرر المحضر رقم 5636 جنح مركز شرطة إهناسيا، وتولت النيابة التحقيق، وتم إيداع جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 

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