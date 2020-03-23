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لليوم الثانى..

توتر فى مجلس الشيوخ بعد عرقلة الديمقراطيين مشروع قانون الاستجابة لكورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 09:23 م
توتر فى مجلس الشيوخ بعد عرقلة الديمقراطيين مشروع قانون الاستجابة لكورونا الكونجرس وترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن التوترات اشتعلت لليوم الثانى على التوالى فى مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بعدما اشتبك المشرعون أمام الكاميرا في المرحلة الثالثة من حزمة الاستجابة لفيروس كورونا، حيث عرقل الديمقراطيون جهود الجمهوريين لدفع مشروع قانون التحفيز الضخم.

وفشل الجمهوريون فى تمرير التشريع مرة آخرى، حيث جاءت نسبة التصويت 49-46، وكانوا بحاجة إلى 60 صوتا للتقدم.

بعد ذلك اقتحم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الكلمة واتهم الديمقراطيين بـ "إعاقة عقلانية" يمكن أن تطول لأيام، وقال إن قائمة مطالب الديمقراطيين تستمر فى أن تصبح "أطول وأطول".

ويجادل الديمقراطيون بأن حزمة أكثر من تريليون دولار تفعل الكثير للشركات الكبيرة ولكنها ليست كافية للعمال، لكن الجمهوريين يتهمونهم باللعب في السياسة واستخدام الأزمة كوسيلة ضغط لمحاولة التشويش من خلال عناصر "قائمة الرغبات" السياسية غير ذات الصلة المتعلقة بتغير المناخ و غيرها من القضايا.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير خطة تصل إلى تريليون دولار أمس الأحد، تهدف إلى الحدّ من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، بسبب امتناع الديمقراطيين عن منحها الأكثرية المطلوبة، واعتبر الديمقراطيون أن الخطوات غير كافية لمساعدة ملايين الأمريكيين.

 

 

وتنص الخطّة على توفير ما يصل إلى تريليون دولار، لكنها لم تنل غالبيّة الأصوات المطلوبة، على الرغم من المفاوضات المكثّفة بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض.

 

وحذر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من هذه "المعارضة الديمقراطية" معتبرا أنها ستخلف دمارا اقتصاديا إذا لم يتحرك الكونجرس بسرعة. وقال "نحن بحاجة إلى إعلام الناس بأننا مستعدون لإنجاز هذا الشيء".

 

وتشمل تدابير الإنعاش الاقتصادي التي اقترحها ماكونيل الخميس، تقديم مساعدات مباشرة للأمريكيين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى.

 

 


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مجلس الشيوخ

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