تموين بورسعيد يضبط 20 ألف "جاونتى" و200 لتر كحول مجهولة المصدر

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكبره، وقيادة مجدى الخضر وكيل المديرية، لضبط التجار الجشعين والسلع مجهولة المصدر، وأسفرت الحملة من ضبط محل مستلزمات طبية وبحوزته 20 ألف جاونتى طبى و200 لتر من مادة الكحول المطهر مجهولة المصدر فضلا بأنه أمتنع عن بيعها للمواطنين وبعد محاولة شراء من قبل مفتشى تبين وجود مضبوطات مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير تثبت بلد المنشأ .

ومن جانبه أكد محمد النجدى مدير عام الرقابة التموينية لــ اليوم السابع بأن المضبوطات مجهولة المصدر تخالف القرار الوزارى 113 لسنة 94 الخاص بالسلع مجهولة المصدر .

وعلى فور تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه تم استحدث آلية جديدة لأصحاب البطاقات الذكية لصرف الخبز المدعم منعا للطوابير والتجمعات أمام المخابز البلدية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ثابت: "إن المواطن من خلال المنظومة الجديدة يحصل على رقم مدون خلف (بون) صرف الكمية المطلوبة عند تقديم البطاقة الذكية بعيدا عن زحام الطوابير.

وأضاف وكيل وزارة تموين بورسعيد أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية طبقا لمواعيد العمل المحددة، وأن حصص المخابز تصرف بشكل يومى مما يوفر وصول الخبز المدعم للمواطنين بكل سهوله ويسر.

وناشد ثابت المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات التى لا صحة لها على الإطلاق، وأن جميع السلع الغذائية متوافرة وتكفى جميع المواطنين.

وتابع أنه تم صرف جميع المقررات التموينية بنسبة 100% لأصحاب البطاقات الذكية، فضلا أنه يتم تشوين باقى الكميات التى تصرف خلال شهر أبريل المقبل.

وكان ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة القادمين من مناسك العمرة بضرورة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد .

كما أهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين القادمين من العمرة أيضًا الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على رقم 01201461916، وذلك فى حالة ظهور أى أعراض خاصة بالفيروس المستجد والتى أوضحتها وزارة الصحة والسكان، ويؤكد المحافظ ضرورة التزام كافة المواطنين بالتعليمات المقررة فى هذا الشأن حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وحتى تمر هذه المرحلة الحرجة بسلام.