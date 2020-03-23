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تعرف على إجراءات تسجيل المعلمين والطلاب بالمنصة التعليمية بالدقهلية (صور)

الإثنين، 23 مارس 2020 04:18 م
تعرف على إجراءات تسجيل المعلمين والطلاب بالمنصة التعليمية بالدقهلية (صور) على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الاثنين، عن عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لمصلحة الطلاب، وهي الدخول على المنصة الإلكترونية والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والاستعانة بالمصادر التعليمية المختلفة المتوفرة من خلال الرابط study.ekb.eg والخاصة بشرح المناهج الدراسية كاملة من الصف الثالث الابتدائى الى الصف الثانى الاعدادى.

وينشر اليوم السابع، كيفية التسجيل للمعلمين والطلاب على المنصة، وقد تم إعداد  فيديو تعليمى للطلاب والمعلمين، لكيفية التعامل مع المنصتين، وقام مركز التطوير التكنولوجي بالدقهليه تحت إشراف هشام العدروسي بعمل غرف عمليات " دعم فني" لجميع الادارات التعليمية وعمل دورات اون لاين للمعلمين والطلاب وعمل شرح للطلاب والمدرسين ورفعها علي المواقع إلى جانب الاستعانة بالمصادر  التعليمية  واستخدام المراجع في البحث المطلوب منه.

وشدد عبد الرؤوف، على قيام مديري المدارس والموجهين بمتابعة المعلمين في تسجيل الطلاب في كل مرحلة ليتسنى لهم الدخول على المنصة وإنهاء الأبحاث قبل 15 مايو القادم، مؤكدا أنه سيتم متابعة جميع المدارس من خلال احصائيات التسجيل ومساعدة مديري المدارس التي لم تتيح لهم الدخول على المنصة.

وأشار عبد الرؤوف إلى أن الطالب الذي لم يستطع تسليم الأبحاث قبل 15 مايو سوف يجرى له امتحان قبل بداية العام الدراسي الجديد باسبوعين.


 


الدقهلية

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