اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعافى أشهر مريضات فيروس كورونا ببريطانيا بعد ظهورها فى العناية المركزة

الإثنين، 23 مارس 2020 10:55 م
تعافى أشهر مريضات فيروس كورونا ببريطانيا بعد ظهورها فى العناية المركزة السيدة البريطانية
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الصفحة العالمية خروج السيدة البريطانية التى ظهرت من أيام وهي داخل العناية المركزة أثناء تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من المستشفى بعد إعلان تعافيها بشكل كامل من المرض.

وأبرزت صحيفة الديلي ميل البريطانية خروج السيدة البريطانية التي تدعي "تارا جين لانجستون"، صاحبة الـ ٣٩ عاماً، من المستشفي بعد مكوثها عدة أيام داخل العناية المركزة.

26302652-8143251-image-a-22_1584978256515
 
 
26302654-8143251-image-m-21_1584978238117

وقالت لانجستون في تصريحاتها للصحيفة البريطانية: "أفضل هدية لعيد الأم على الإطلاق هي خروجي من المستشفى لاستكمال عميلة التعافي في المنزل"، مضيفة: "أنا سعيدة للغاية بعودتي لمنزلي لرؤية بناتي من جديد بعد أن عشت فترة صعبة للغاية أثناء عملية الشفاء داخل المستشفى".

وأصبحت لانجستون من أشهر المصابين بفيروس كورونا في العالم، بعد تصويرها مقطع فيديو وهي داخل غرفة العناية ويظهر عليها علامات ضيق التنفس الشديد وتناشد الجميع اتباع تعليمات السلامة بشكل جيد لعدم التعرض لتلك المأساة التي خاضتها بالاصابة بالفيروس.

وأفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها أن بريطانيا أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 335 شخصا بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

من جانب آخر حثت بريطانيا مواطنيها على البقاء فى منازلهم، وعدم الذهاب إلى المتنزهات والشواطئ كما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع، فى إطار مكافحة وباء كورونا.
 
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك فى تغريدة له على (تويتر) اليوم الاثنين: "يجب البقاء فى المنزل إذا كان ذلك ممكناً على الإطلاق لحماية جهاز الصحة لدينا في إطار جهودنا الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".
 
وكان هانكوك قد صرح لهيئة (بي بي سي)، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم يلتزم الناس والشركات بسياسات الإبقاء على التباعد الاجتماعي.

 


الديلي ميل

تارا لانجستون

مصابة بفيروس كورونا

كورونا في بريطانيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة