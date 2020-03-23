تعافى أشهر مريضات فيروس كورونا ببريطانيا بعد ظهورها فى العناية المركزة

كتب آسر أحمد

أكدت الصفحة العالمية خروج السيدة البريطانية التى ظهرت من أيام وهي داخل العناية المركزة أثناء تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من المستشفى بعد إعلان تعافيها بشكل كامل من المرض.

وأبرزت صحيفة الديلي ميل البريطانية خروج السيدة البريطانية التي تدعي "تارا جين لانجستون"، صاحبة الـ ٣٩ عاماً، من المستشفي بعد مكوثها عدة أيام داخل العناية المركزة.

وقالت لانجستون في تصريحاتها للصحيفة البريطانية: "أفضل هدية لعيد الأم على الإطلاق هي خروجي من المستشفى لاستكمال عميلة التعافي في المنزل"، مضيفة: "أنا سعيدة للغاية بعودتي لمنزلي لرؤية بناتي من جديد بعد أن عشت فترة صعبة للغاية أثناء عملية الشفاء داخل المستشفى".

وأصبحت لانجستون من أشهر المصابين بفيروس كورونا في العالم، بعد تصويرها مقطع فيديو وهي داخل غرفة العناية ويظهر عليها علامات ضيق التنفس الشديد وتناشد الجميع اتباع تعليمات السلامة بشكل جيد لعدم التعرض لتلك المأساة التي خاضتها بالاصابة بالفيروس.