تطهير وتعقيم الشوارع والمراكز الشرطية وكليات جامعة كفر الشيخ

شهدت شوارع عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،أعمال تطهير وتعقيم ، كما شهدت المراكز الشرطية أعمال تعقيم وتطهير، وشدد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،على رفع كفاءة النظافة، مع تطهير جميع مواقف تجميع القمامة، وحاويات النظافة، في إطار الظروف البيئية التي تمر بها البلاد، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، بجانب الالتزام التام بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، ووقف مخالفات البناء.

وأكد اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بوضع أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول، مع استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، للحفاظ على الصحة العامة لأهالي المحافظة، كم وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية علي مدار اليوم للحالة العامة في الشوارع.

وأضاف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أنه تفقد وتابع أعمال التطهير والتعقيم بشوارع المدينة وقرى المركز، مع استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة اليومية بمركز ومدينة كفر الشيخ، فتم تطهير المزلقان الأوسط، وشارع البلدية ، ورفع السويقة ومحطة السكه الحديد وشارع صلاح سالم.

كما أشرفَ طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول،على تكثيف ومواصلة الجهود لرش وتعقيم المصالح الحكومية والأماكن العامة ومجمع المواقف ومركز الشرطة ومكاتب البريد والميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة،وذلك فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب أخر واصلت الجامعة أعمال تطهير وتعقيم للمباني والمدرجات والمعامل والمرافق والطرقات والمكاتب والحمامات، والمدن الجامعية ، ومطعم المدينة الجامعية، فى إطار تنفيذ خطة إدارة الجامعة الشاملة للوقاية ومواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية منذ بداية الأزمة والتي تم تعميمها على كليات وإدارات الجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ،إنه اطمئن دسوقي على سير عمليات التعقيم والتطهير لمباني كليات الجامعة ووحداتها بالتعاون مع مديرية الصحة بكفر الشيخ عقمت مبانيها من للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،مشيرا إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" وتوفير أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.



وأشاد بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية،الرئيس عبد الفتاح السيسى في الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته .

وأوضح دسوقي، بأنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لتنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا ومتابعة حالة الطقس برئاسته ، موجهاً بتخصيص وقت من المحاضرات للتوعية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا كما وجه عمداء الكليات بالمتابعة وإعداد تقرير يومي .



كما وجه بتهوية جميع القاعات والمعامل الدراسية والمدرجات بالكليات والمدرجات المركزية بصفة مستمرة وقيام الأستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لكل كلية بتقسيم الطلاب إلى مجموعات بما يتناسب مع القاعات الدراسية لمنع تكدس الطلاب أثناء المحاضرات النظرية أو الدروس العملية طوال اليوم الدراسي وتكثيف الدروس العملية بكليات الجامعة تحسباً لوقف الدراسة لأي سبب ما و توفير أدوات نظافة ومطهرات وتعقيم الكلية بالكامل وبصفة مستمرة و توفير وسائل مطهرة بجهاز البصمة بعد استخدام البصمة للسادة العاملين بالجامعة.

وعلى جانب أخر حيث أطلقت أمانة التنظيم لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المحاسب احمد جعفر ،حملة للوقاية من فيروس كورونا لتطهير وتعقيم خطوط الإنتاج و توزيع الكمامات على العمال بمصنع سكر البنجر بالحامول الذى يعتبر اكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال المحاسب أحمد جعفر، امين التنظيم بالمحافظة انه تم توزيع عدد كبير من الكمامات على المزارعين باراضى البنجر المجاورة للمصنع بالإضافة إلى تعقيم خطوط الإنتاج و بعض الأجهزة والمعمل الفنى واماكن العمال والموظفين، بحضور المهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة والمهندس احمدابواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والمهندس توفيق ابواحمد الأمين المساعد للحزب بالمحافظة.