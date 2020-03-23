اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 10:32 م
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بسبب كورونا.. فيديو صادم يظهر إلى أى مدى يمكن للسعال أن ينتقل فى الهواء

الإثنين، 23 مارس 2020 10:00 م
بسبب كورونا.. فيديو صادم يظهر إلى أى مدى يمكن للسعال أن ينتقل فى الهواء تأثير الكحة فى الهواء
كتبت إيناس البنا

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كشف علماء من جامعة باوهاوس في فايمار بألمانيا، ما يحدث بالضبط  عندما نسعل، ولماذا من الحكمة البقاء في المنزل حتى إذا كنت لا تعتقد أنك مصاب بالفيروس، وتشمل الأعراض المبكرة السعال والصداع ، مما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كنت مصابًا، أو إذا كنت تعاني ببساطة من نزلات البرد.
 
وفقا لتقرير جريدة " mirroo", قام الفريق بتصوير رجل يسعل باستخدام طريقة تسمى طريقة Schlieren ، والتي تكشف تدفق الهواء بتفاصيل لا تصدق.
 
 
وفي الفيديو ، يمكن رؤية الرجل وهو يسعل ب٦ طرق - التنفس الطبيعي ، السعال ، السعال في اليد ، السعال في الأكمام ، السعال في قناع الغبار والسعال في قناع طبي، وتكشف اللقطات عن مدى انتقال السعال عبر الهواء، حتى لو كنت ترتدي قناعًا.
 
 
وأوضح البروفيسور كونراد فولكر ، الذي عمل في الدراسة: “ السعال خاصة عندنا يكون بدون حماية من الفم ، يصبح من الواضح مقدار الهواء الذي نتنفسه عبر الغرفة.
 
الكحة
الكحة
إذا لم يتوافر شىء للسعال له، فإن أفضل شيء هو السعال فى  الذراع ، وذلك للحفاظ على نظافة اليدين وعدم حمل أي فيروسات أو مسببات الأمراض الأخرى من خلال ملامسة الجسم أو الأسطح"، ويأتي الفيديو وسط العديد من تحذيرات الخبراء من ارتداء قناع الوجه لحماية نفسك من الفيروس.
 
في حديث مع Mirror Online ، أوضح الدكتور باباك الأشرفي ، طبيب من Zava: "هناك القليل من الأدلة على أن أقنعة الوجه المعروضة للبيع تساعد بالفعل، ولكن يمكن للفيروس أن يدخل في الأعلى والأسفل. 
 
 
 

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الكحة بسبب كورونا

نظافة اليدين

فيروس كورونا

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