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ايفانكا ترامب مرتبكة بسبب كورونا: سنتخطى ذلك وسنكون أقوى من أى وقت مضى

الإثنين، 23 مارس 2020 02:45 م
ايفانكا ترامب مرتبكة بسبب كورونا: سنتخطى ذلك وسنكون أقوى من أى وقت مضى ايفانكا ترامب
ريهام عبد الله

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وجهت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، الشكر للأطباء والممرضين، وكل من هم فى الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ترفع الصلوات من أجلهم، وبدت ايفانكا مرتبكة في كلمتها التى نشرتها خلال فيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر.

وقالت ايفانكا في الفيديو، :"أنه صباح يوم الاثنين الآن في العاصمة واشنطن، عالم شجاع، وكثيرون يعزلون أنفسهم، فيما يتواجد آخرين في الحجر الصحى، ولكل الأطباء والعاملين بالمجال الصحى، وفي الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا والحفاظ على أمتنا قوية، نحن نشكركم، وصلاوتنا لكم لتكونوا سالمين، وافكارنا معاكم، ونحن ممتنين لما تقدموه لنا، نحن في هذا معا، وسوف نتخطى ذلك، وسنكون أقوى من أى وقت مضى، وسوف نكون متصلين بانسانيتنا، ومبادئنا الأساسية، اتمنى لكم بداية أسبوع جيدة، لنبذل كل ما بوسعنا لإيقاف انتشار الفيروس، وتذكروا أننا جميعنا فى هذا معا".

وجهت إيفانكا ترامب أبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، رسالة شكر لكل الأطباء و الممرضات والعاملين بمجال الرعاية الصحية لدورهم الكبير فى التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إيفانكا صورة لمجموعة من الأطباء عبر حسابها بـ"إنستجرام"، معلقة عليها قائلة:"بارك الله الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل الذين يحمي تفانيهم وتضحياتهم صحتنا وسلامتنا جميعا".

كما نصحت كل متابعيها بالحرص علي البقاء فى المنزل لإنقاذ المزيد من الأرواح، قائلة:" اتبع جميع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والرجاء البقاء في المنزل إذا كنت قادرًا".

وكانت إيفانكا ترامب شاركت بفكرة مجربة لتسلية الأطفال خلال العزل المنزلى بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت صور لها مع أبنائها فى منزلها وهم يلعبون ويأكلون داخل خيمة أعدوها بنفسهم.

وعلقت إيفانكا على الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "هل تقيم فى المنزل اليوم مع الأطفال؟ خطط لمخيم غرفة المعيشة.. قم برمى ملاءة على بعض المكانس أو رف متدرج لإنشاء خيمة.. خططنا قائمة طعام معًا ونعد السندويشات والسلطات كل ما تستمتع به.. بعض الأشياء اختيارية، لكن يوصى بها.. هذا نشاط مجرب وحقيقى سيجمع عائلتك معًا لتناول وجبة.. شارك الأفكار المناسبة لعائلتك.. نحن فى هذا معا".

 


ايفانكا ترامب

كورونا نيوز

اخبار كورونا

فيروس كورونا

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