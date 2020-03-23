انها حقا أسرة محترمة.. عائلة إماراتية تتبرع بـ 5 ملايين درهم لمواجهة كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تبرعت عائلة إماراتية بمبلغ 5 ملايين درهم لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات عن خالص تقديرها وامتناتها للعائلة الإماراتية على مبادرتها الوطنية لدعم الجهود الوطنية في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مقدمة بذلك نموذجاً وطنياً رفيعاً للمسؤولية الاجتماعية والحس الوطني.

وكانت أعلنت السلطات الاماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين، ويستثنى من ذلك رحلات الشحن والإجلاء.

واغلقت السلطات الإماراتية مراكز التسوق لمدة أسبوعين بسبب كورونا، ومنع استقبال الزبائن في المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل.

كما قرر المجلس الوطني للإعلام الإماراتي، وقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتا، اعتباراً من 24 مارس الحالى وحتى إشعار آخر، بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد، استثنى القرار توزيع الإصدارت للمشتركين وفي منافذ البيع الكبرى بمراكز التسوق مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".