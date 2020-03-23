اليوم السابع
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الوحدة المحلية لقرية العركى بقنا تشن حملات لضبط المقاهى المخالفة لقرار منع الشيشية

الإثنين، 23 مارس 2020 08:26 م
الوحدة المحلية لقرية العركى بقنا تشن حملات لضبط المقاهى المخالفة لقرار منع الشيشية حملات لضبط مقاهى تقوم بتقدم الشيشية
قنا - وائل محمد

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قامت الوحدة المحلية لقرية العركى بمركز فرشوط بمحافظة قنا، بعمل حملات مكبرة على المقاهى والمطاعم والكافيهات والمحال التجارية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والعميد أحمد أبو بكر بغلق المقاهى التى تقدم الشيشة.

وقامت الحملة برئاسة المهندس سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لقرية العركى، بالتحفظ ومصادرة عدد كبير من الشيش من المقاهى المخالفة، كما قامت الحملة بعمل جولات ميدانية فى الشوارع والميادين العامة للمرور على المحلات للتأكد من غلقها كما تم التنبيه على أصحاب المحلات والمقاهي بالالتزام بالتعليمات والقرارات فى الساعة السابعة مساءًا وأن من يخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وكان قرر اللواء اشرف الداودي محافظ  قنا غلق صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والاندية الصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراءً وقائيًا واحترازيًا  لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ووجه المحافظ  رؤساء مجالس المدن بالمحافظة  التنسيق مع الجهات الأمنية  لغلق كافة صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والاندية الصحية  لمدة إسبوعين، كما وجه بالمتابعة الدورية والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية نحو غلق المراكز التعليمية الخاصة وايقاف تقديم الشيشة بالمقاهي  .
 
وأكد الداودي أن أجهزة الدولة لا تألوا جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية  للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

كما شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الندوة التى نظمتها مديرية الصحة بقنا للعاملين بالقطاع الصحى للتوعية حول فيروس كورونا تحت عنوان " فيروس كورونا المستجد - التشخيص والعلاج والوقاية " والتى حاضر فيها الدكتور أشرف العدوى استشارى الأمراض الصدرية وخبير منظمة الصحة العالمية وذلك بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من الأطباء فى تخصصات الصدر، الحميات، الباطنة، العناية، مكافحة العدوى، صحة الأسرة. 

وفى الختام طمأن الدكتور أشرف العدوى  الحضور بأن فيروس الكورونا اقل خطرا عن فيروس البرد التقليدى من حيث سرعة الانتشار حول العالم كما تم فتح باب المناقشة بين الدكتور أشرف العدوى والحاضرين حيث قام بالرد على عدد من الأسئلة والإستفسارات حول الفيروس وأعراضه وطرق التشخيص ومراحل الشفاء منه والأدوية التى يتم استخدامها حاليا للحد من الآثار الجانبية للفيروس فى حالة الإصابة به . 


ووجه محافظ قنا الشكر للدكتور أشرف العدوى على هذه المعلومات القيّمة وجهده المبذول فى التوعية للحد من انتشار الفيروس مؤكدا على الحاضرين من الأطباء بضرورة نقل هذه الإرشادات الى المواطنين وتصحيح المعلومات المغلوطة لديهم وإرسال رسالة طمأنة لهم بأن الوضع الحالى لا يدعو للقلق  .

حملات لضبط مقاهى تقوم بتقدم الشيشية (1)
 

حملات لضبط مقاهى تقوم بتقدم الشيشية (2)
 

حملات لضبط مقاهى تقوم بتقدم الشيشية (3)
 

حملات لضبط مقاهى تقوم بتقدم الشيشية (4)
 

حملات لضبط مقاهى تقوم بتقدم الشيشية (5)
 



 

 


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