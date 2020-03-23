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السلطات العراقية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 24 حالة

الإثنين، 23 مارس 2020 11:04 م
السلطات العراقية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 24 حالة كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت السلطات العراقية ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا فى البلاد إلى 24 حالة وإصابة 290 آخرين.

  وذكر بيان صدر عن صحة محافظة كربلاء فى العراق أن "مصابة تبلغ من العمر 70 عاما توفيت اليوم في المستشفى التي ترقد فيها منذ الخامس عشر من الشهر الحالي"، مبينا أن "المتوفية كانت قد قدمت من إيران قبل تشخيص إصابتها بالفيروس، وكانت تعاني من أمراض مزمنة".

إلى ذلك، أعلنت محافظة نينوى شمالي العراق، عن تسجيل أربع اصابات جديدة بالفيروس لأفراد من عائلة المصاب الأول.

وذكر بيان لدائرة صحة المحافظة أن نتائج فحوصات عائلة الصحفي مهند العنزي، تأكد بأنها موجبة وعددهم 4 ليرتفع عدد الإصابات الى 5 في محافظة نينوى.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق تسجيل حالة إصابة جديدة في محافظة دهوك، فيما سجلت محافظة السليمانية 8 إصابات جديدة.

وأعلنت السلطات المحلية في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، عن تسجيل 11 إصابة جديدة.


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