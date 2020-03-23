اليوم السابع
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الرياح والأتربة تملأ الشوارع مع بداية فصل الربيع

الإثنين، 23 مارس 2020 02:29 م
الرياح والأتربة تملأ الشوارع مع بداية فصل الربيع
كتب - محمد فتحى عبد الغفار

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أدت العاصفة الترابية التي ضربت محافظتى القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، إلى إخفاء معالم المباني والمنشآت، حيث كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح يؤدى إلى تدهور كامل للرؤية على الطرق واضطراب فى حركة الملاحة البحرية.
 
 
كما نوهت إلى أنه سرعان ما تعاود درجات الحرارة انخفاضها بدءا من الغد، ومنوهة إلى أن هناك عاصفة رملية ستضرب البلاد الخميس المقبل من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا فى الساعة، ويصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة تصل إلى 35 درجة.
 

هيئة الأرصاد الجوية

فصل الربيع

الرياح

اتربة

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