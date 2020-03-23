اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 06:17 م
خالد صلاح
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الدوما الروسى يدعو المجتمع الدولى للتخلى عن العقوبات فى ظل انتشار كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 05:55 م
الدوما الروسى يدعو المجتمع الدولى للتخلى عن العقوبات فى ظل انتشار كورونا مقر مجلس الدوما الروسى
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رأى عضو لجنة الشئون الدولية فى مجلس الدوما الروسي، سيرجى جيليزنياك، اليوم الإثنين، أنه يتعين على جميع البلدان فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التخلى عن نظام العقوبات من أجل إنقاذ أكبر عدد من الناس من الإصابة.
 
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان صادر عن المكتب الصحفى لمجلس الدوما تصريح جيليزنياك، وجاء فيه: "من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد بشكل فعال، تحتاج جميع الدول إلى التخلى عن الطموحات السياسية والتخلى عن نظام العقوبات والقيود غير القانونية من أجل إنقاذ أكبر عدد من الناس من الإصابة".
 
وأوضح، أن نقص الإجراءات والجهود اللازمة لمنع زيادة عدد المصابين فى بلد معين سيؤثر سلبا على الوضع العام مع الوباء فى العالم.
 
وأشار جيليزنياك، إلى أن "الوضع بشكل عام مع فيروس كورونا المستجد فى أوروبا أظهر أن الوحدة المزعومة فى الاتحاد الأوروبى غائبة. واتضح أنه فى حالة الأزمات، تنعزل البلدان الأوروبية بعضها عن بعض، دون تزويد إيطاليا الأكثر تضررا من الفيروس التاجي، بالمساعدة".
 
وكان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أكد اليوم ، الاثنين، أنه ليس لدى الكرملين علم بأي مناشدات رسمية من فرنسا لروسيا بخصوص المساعدة في مكافحة فيروس "كورونا".
 
وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "الحقيقة هي أن الاتصالات تجري على المستوى العملياتي، ويمكن أن يتم ذلك من خلال السفارة ومن خلال القنوات الدبلوماسية، لذلك قد لا أعرف كل شيء، ولكن حتى الآن لم تكن هناك خطط ملموسة لفرنسا​​​. ولست على علم بأي نداءات رسمية من أصدقائنا الفرنسيين".
 
وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد فى القارة الأوروبية، حتى أنها قد تجاوزت الصين بعدد الوفيات، ووفقا للبيانات الرسمية الأخيرة، فقد تم تسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة، وتوفى أكثر من 5.4 ألف شخص.
 
وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذى صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من مارس الجاري، "جائحة"، أكثر من 351 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات الـ15 ألف شخص، فيما شفى أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.
 

روسيا

مجلس الدوما الروسى

كورونا

فيروس كورونا

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