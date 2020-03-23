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"الداخلية" تغلق 1879 مقهى ومطعم و665 سنتر تعليمى لمواجهة كورونا..صور

الإثنين، 23 مارس 2020 11:58 ص
"الداخلية" تغلق 1879 مقهى ومطعم و665 سنتر تعليمى لمواجهة كورونا..صور جهود حملات الداخلية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها عن ضبط (1106) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها (150) قضية حجب سلع وتلاعب بالأسعار، ضبط (1879) مخالفة على مستوى الجمهورية فى مجال غلق المقاهى والمطاعم والمولات.

وأثمرت الحملات عن غلق (665) مكان نشاط تعليمى أو تجمعات طلابية "مراكز الدروس الخصوصية"

غلق 2
غلق مقاهي 

 

غلق1
غلق مراكز تعليمية

 

يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع

 


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