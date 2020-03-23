اليوم السابع
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خالد صلاح
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الداخلية الكويتية: توقيف 3 مواطنين وخليجى ومقيم لمخالفتهم حظر التجول الجزئى

الإثنين، 23 مارس 2020 07:35 م
الداخلية الكويتية: توقيف 3 مواطنين وخليجى ومقيم لمخالفتهم حظر التجول الجزئى الداخلية الكويتية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، توقيف خمسة أشخاص خالفوا قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئى فى عموم البلاد خلال الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا، بهدف منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية- فى بيان صحفي- أنه فى إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتفعيلا لإجراءات مجلس الوزراء ذات الصلة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية الميدانية من ضبط ثلاثة مواطنين، وخليجي، ومقيم، خالفوا قرار حظر التجول، موضحة أنه تم حجزهم للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة.
 
وأضافت، أن قرار الإحالة يأتى استنادا إلى قانون الدفاع المدنى رقم 21 لسنة 1979، والذى نص على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين.
 
وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا خلال اجتماعه الاستثنائى أمس الأول السبت، بفرض حظر تجول جزئى فى كل أرجاء الكويت، اعتبار من أمس؛ وذلك فى الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.
 
وعزا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، اتخاذ قرار فرض حظر التجول الجزئي، إلى بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
 

الكويت

الصحه الكويتيه

حظر تجول

كورونا

فيروس كورونا

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