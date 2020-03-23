اليوم السابع
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الخارجية البريطانية تدعو مواطنيها السياح المسافرين للعودة فورا بسبب كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 09:36 م
الخارجية البريطانية تدعو مواطنيها السياح المسافرين للعودة فورا بسبب كورونا دومينيك راب وزير الخارجة البريطانية
كتبت رباب فتحى

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بعد ستة أيام من تحذير وزارة الخارجية البريطانية لأول مرة من السفر غير الضروري إلى أي مكان في الخارج، حثت الحكومة الآن المسافرين البريطانيين على العودة إلى ديارهم فورا، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه عندما أعلن وزير الخارجية عن النصيحة بعدم السفر غير الضرورى في 17 مارس، لم يصل إلى حد التوصية بعودة مواطني المملكة المتحدة في الخارج. ولكن مع سريان مجموعة من قرارات حظر الطيران حول العالم تغيرت النصيحة الرسمية.

ويتم إخبار مواطني المملكة المتحدة الآن: "ينصح جميع المسافرين البريطانيين في الخارج والذين يقيمون عادة في المملكة المتحدة بالعودة الآن. أصبح السفر الدولي محدودًا للغاية مع زيادة إغلاق الطرق الجوية والحدود البرية والقيود المحلية التي يتم إدخالها يوميًا. "

وقالت الصحيفة إن النصيحة تغطي فقط السياح البريطانيين والمسافرين لفترة قصيرة في الخارج حاليًا وليس مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون ويعملون في الخارج.

وتسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات دولية لإبقاء الطرق الجوية مفتوحة لفترة كافية من الوقت لتمكين المسافرين الدوليين من العودة على الرحلات الجوية التجارية ، ولكن يبدو أن هذا لم يعد ممكنا.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "حول العالم، هناك المزيد من شركات الطيران التى تعلق الرحلات الجوية وتغلق المزيد من المطارات ، وبعضها دون أي إشعار. في حالة عدم وجود طرق تجارية، يعمل موظفونا على مدار الساعة لتقديم المشورة والدعم لمواطني المملكة المتحدة. إذا كنت في إجازة في الخارج، فقد حان الوقت للعودة إلى المنزل الآن بينما لا يزال بإمكانك القيام بذلك".

بينما يُطلب من المسافرين البريطانيين الاتصال بمنظمي الرحلات السياحية أو شركات الطيران "لترتيب رحلة تجارية إذا أرادوا المغادرة"، فقد جاءت الدعوة متأخرة للغاية بالنسبة لكثير من المسافرين في وجهات على بعد مسافات الطويلة.


بريطانيا

دومنيك راب

المسافرين البريطانيين

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