اليوم السابع
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الحكومة الفلسطينية: 90 عينة جرى فحصها اليوم من المحافظات جميعها غير مصابة

الإثنين، 23 مارس 2020 08:17 م
الحكومة الفلسطينية: 90 عينة جرى فحصها اليوم من المحافظات جميعها غير مصابة محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن 90 عينة جرى فحصها اليوم من المحافظات وجميعها غير مصابة، مبيناً عدم وجود أي حالات جديدة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أعلن ملحم، خلال الإيجاز الصحفى المسائي حول آخر مستجدات وباء "كورونا"، اليوم أن جميع الأعمال التجارية في المحافظات كافة ستتوقف من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 7 صباحا، بدءًا من هذه الليلة، باستثناء المخابز والصيدليات.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم،أعلن ، الجمعة، انخفاض عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" فى فلسطين إلى 31 مصابا مازالوا قيد المتابعة الصحية، وذلك بعد الإعلان عن تعافى 17 حالة من أوائل المصابين فى بيت لحم، وأنه لا حالات جديدة حتى اللحظة.

 

وقال ملحم - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن النجاح الذى تحقق فى مدينة بيت لحم بعد تعافى 17 مصابا وعودتهم إلى الحجر المنزلي، ينبغى أن يحفزّنا نحو المزيد من الحيطة والحذر والمزيد من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض عدد الإصابات، مضيفا أنه لا ينبغى لهذا النجاح أن يتسبب فى حالة من الاسترخاء فى مكافحة الوباء.


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