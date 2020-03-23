اليوم السابع
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خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء

الإثنين، 23 مارس 2020 08:06 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء الجيش اليمنى
أ ش أ

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حررت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، مواقع جديدة شرقى مديرية الصفراء بين مأرب والجوف بعد معارك مع المليشيا الحوثية، وذكر المركز الإعلامى للجيش اليمنى - وفقا للموقع الرسمى له "سبتمبرنت " - أن "المعارك انتهت بتحرير أبطال الجيش مواقع جديدة فى منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكنوا من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التى كانت بحوزة المليشيا".
 
وأوضح أن " المعارك تزامنت مع قصف مدفعى لقوات الجيش استهدف تجمعات وآليات للمليشيات فى المنطقة، وأسفر القصف عن تدمير مدرعتين وسقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر اثنين من عناصر المليشيات، وأجبروا من تبقى منها على الفرار من المنطقة".
 

اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيين

جماعه الحوثى

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