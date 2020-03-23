الجيش الوطنى الليبى تفرض حظرا للتجول بسبب مخاوف كورونا

رويترز

قال الجيش الوطنى الليبى اليوم الاثنين إنه سيتم فرض حظر شامل للتجول عشرة أيام ابتداء من يوم الأربعاء وذلك فى محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا، برغم أنه سيتسنى توصيل الدواء من خلال الاتصال الهاتفى إذا لزم الأمر.

وقال الجيش الوطنى الليبى، السبت الماضى، إنها ترحب بالدعوة لوقف القتال لأغراض إنسانية للتركيز على مواجهة فيروس كورونا.

وكانت الأمم المتحدة وبعض الدول دعت أطراف الحرب إلى وقف القتال لتسهيل سبل مواجهة الفيروس رغم عدم الإعلان عن أى حالات إصابة فى ليبيا حتى الآن .

ويسعى الجيش الوطنى منذ العام الماضى للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا التى أقرت بالفعل وقف القتال.