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البابا فرنسيس: لا يمكننا التواصل جسديا بسبب العدوى فاقتربوا بالصلاة

الإثنين، 23 مارس 2020 12:46 م
البابا فرنسيس: لا يمكننا التواصل جسديا بسبب العدوى فاقتربوا بالصلاة البابا فرنسيس
كتبت سارة علام

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قال قداسة البابا فرنسيس الثالث بابا الفاتيكان، إن الله قريب ويطلب مننا أن نكون قريبين من بعضنا البعض وربما لا يمكننا فى هذه الفترة أن نقترب بشكل جسدى خوفا من العدوى ولكن يمكننا أن نقترب بالصلاة والمساعدة المتبادلة" وذلك في رسالة ترجمها المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر ونقلها إلى رعايا الكنيسة باللغة العربية.

كان بابا الفاتيكان قد دعا إلى الصلاة من أجل ضحايا فيروس كورونا الجديد وأسرهم الذين يفارقون الحياة وهم بمفردهم، وذلك خلال صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد، التي بثتها إذاعة الفاتيكان عبر الإنترنت، وقال البابا: "دعونا نفكر فيهم ونصلي من أجلهم. من أجل أسربابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

 

هم أيضا، الذين لا يمكنهم مرافقة أحبائهم في تلك الرحلة. نصلي بشكل خاص من أجل الموتى وأسرهم "

ووفق وكالات الانباء ذكرت إذاعة الفاتيكان أن البابا بدأ صلاة التبشير الملائكي، اليوم الأحد، والتي تلاها من بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، بالقول: "في هذه الأيام، نسمع أخبار عن عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يموتون ... يموتون وهم بمفردهم ... بدون أن يتمكنوا من وداع أحبائهم".

وفي وقت سابق، قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن العالم قد يشهد فترة مشابهة لما بعد الحرب العالمية بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وقال البابا، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، اليوم الجمعة : "يجب أن نفكر بأنه سيكون هناك نوع من فترة ما بعد الحرب العالمية بسبب فيروس كورونا".

وتابع: "لن يكون هناك "الآخر" بعد الآن، بل 'نحن'، لأننا لا نستطيع الخروج من هذا الوضع إلا معًا"، مضيفا: "الجميع يبكى هنا ولا يمكننا الخروج من هذا الوضع إلا معا، كإنسانية كاملة.. يجب أن ننظر إلى جيراننا بروح التضامن”.


بابا الفاتيكان

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