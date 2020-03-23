"الإنتاج الحربى" تطرح مطهرات ومواد تعقيم بسعر المصنع فى منافذها غدا

زكى القاضى

تستعد وزارة الإنتاج الحربى، طرح مواد مطهرة في منافذ البيع غدا الثلاثاء ، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتتمثل المنتجات الجديدة من المطهرات متنوعة الأحجام، حيث هناك أحجام للأفراد وللأسر، وكذلك هناك أسطوانات للمنشآت الصغيرة، وصولا للاسطوانات الكبيرة للمؤسسات وأماكن العمل الكبيرة، حيث تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، وسيتوفر في كافة معارض وزارة الإنتاج الحربى والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وفى ظل تقارير ، أشارت لنقص المواد المطهرة، كان القرار بضرورة التدخل الفوري، للوصول لمنتج يناسب المصريين وبأسعار تناسب الجميع، وسيتم توفير كحول ايثيلى 70٪؜، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات أخري، وحيث تباع كل المنتجات بسعر التصنيع.

ومن المنتظر أن يطرح " كمامات" حيث تم العمل بالخط لينتج بطاقة 40 الف يوميا وستتزايد الى 100 الف بنهاية الأسبوع.