اليوم السابع
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"الإنتاج الحربى" تطرح مطهرات ومواد تعقيم بسعر المصنع فى منافذها غدا

الإثنين، 23 مارس 2020 08:33 م
"الإنتاج الحربى" تطرح مطهرات ومواد تعقيم بسعر المصنع فى منافذها غدا اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى
زكى القاضى

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تستعد وزارة  الإنتاج الحربى، طرح مواد مطهرة في منافذ البيع غدا الثلاثاء ، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
 
وتتمثل المنتجات الجديدة من المطهرات متنوعة الأحجام، حيث هناك أحجام للأفراد وللأسر، وكذلك هناك أسطوانات للمنشآت الصغيرة، وصولا للاسطوانات الكبيرة للمؤسسات وأماكن العمل الكبيرة، حيث تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، وسيتوفر في كافة معارض وزارة الإنتاج الحربى  والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
 
وفى ظل تقارير ،  أشارت لنقص المواد المطهرة، كان القرار بضرورة التدخل الفوري، للوصول لمنتج يناسب المصريين وبأسعار تناسب الجميع، وسيتم توفير  كحول ايثيلى 70٪؜، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات أخري، وحيث تباع كل المنتجات بسعر التصنيع.
 
ومن المنتظر أن يطرح " كمامات" حيث تم العمل بالخط لينتج بطاقة 40 الف يوميا  وستتزايد الى 100 الف بنهاية الأسبوع.
 
 
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الانتاج الحربى

منافذ الانتاج الحربى

كحول ايثيلى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

تحيه واجبه ... لرجال علي مستوي المسئوليه

يبقي انتاج كميات كافيه بسعر التكلفه مع رقابه صارمه علي توزيعها. ويفضل توزيعها علي المنازل ان امكن مع محصل الكهرباء لضمان وصولها لمستحقيها. ويفضل تقسيط ثمنها علي اكثر من فاتوره ان امكن. الموضوع امن قومي وسيسجله التاريخ وستشهد عليه جميع الامم

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