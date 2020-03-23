اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمن الفرنسى يعتقل من يرفض الالتزام بالحجر المنزلى

الإثنين، 23 مارس 2020 01:14 ص
الأمن الفرنسى يعتقل من يرفض الالتزام بالحجر المنزلى قوات الامن الفرنسى
كتب-أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها أن قوات الأمن الفرنسى تعتقل كل من يرفض الالتزام بالحجر المنزلى بسبب كورونا.

من جانب آخر تمسكت فرنسا بموقفها حول رفض لاعبيها السفر إلى اليابان في يوليو المقبل، من أجل خوض دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" ، وذلك على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم.

ونقل موقع "نيوز 1" الأمريكي تصريحات أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، الذى يرفض تماما السماح للرياضيين الفرنسيين بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال فيران خلال تصريحاته: "لا يمكنني التقدم بطلب لعدم إقامة الأولمبياد، ولكن بصفتي وزيرا للصحة لن نسمح للرياضيين الفرنسيين بالسفر إلى اليابان".

 


قوات الامن الفرنسى

الحجر المنزلى

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة