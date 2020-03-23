الأمن الفرنسى يعتقل من يرفض الالتزام بالحجر المنزلى

كتب-أحمد صلاح العزب

أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها أن قوات الأمن الفرنسى تعتقل كل من يرفض الالتزام بالحجر المنزلى بسبب كورونا.

من جانب آخر تمسكت فرنسا بموقفها حول رفض لاعبيها السفر إلى اليابان في يوليو المقبل، من أجل خوض دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" ، وذلك على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم.

ونقل موقع "نيوز 1" الأمريكي تصريحات أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، الذى يرفض تماما السماح للرياضيين الفرنسيين بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال فيران خلال تصريحاته: "لا يمكنني التقدم بطلب لعدم إقامة الأولمبياد، ولكن بصفتي وزيرا للصحة لن نسمح للرياضيين الفرنسيين بالسفر إلى اليابان".