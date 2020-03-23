الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين الإثنين، 23 مارس 2020 09:21 م الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى. - الرئيس السيسي يصدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى - مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل - الصحة فى رسالة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة.. وتجنبوا الزيارات - وزير التعليم: إعداد دروس وبثها على القنوات التعليمية لطلاب الثانوية العامة - على جمعة: يجوز إخراج الزكاة لعامين مقبلين للتيسير على الناس.. فيديو - البورصة تربح 23 مليار جنيه فى 15 دقيقة..ومؤشرها الرئيسى يرتفع بـ6.31% - انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام - وفاة ابنة الفنانة المعتزلة ناهد جبر - الأرصاد: غدا طقس معتدل وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درحة - أعضاء اتحاد الكرة يقررون الحضور بالتناوب لمقر الجبلاية بسبب كورونا عبد الفتاح السيسي اعرف كل حاجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو" الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية المزيد من Trending Plus
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