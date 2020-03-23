اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى.