اليوم السابع
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استشهاد فلسطينيا برصاص الاحتلال بزعم رشقه سيارات بالحجارة

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص
استشهاد فلسطينيا برصاص الاحتلال بزعم رشقه سيارات بالحجارة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله (رويترز)

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا بزعمه أنه كان يرشق سيارات إسرائيلية بالحجارة على طريق سريع فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القتيل رجل عمره 32 عاما، وقال الجيش فى بيان "رصد أفراد جيش الدفاع بضعة مشتبه بهم يلقون حجارة باتجاه سيارات إسرائيلية مارة على شارع سريع وأطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم" للحيلولة دون إصابة سيارات أخرى.

ونشر الجيش صورة تظهر سيارة تحطم زجاجها الأمامى بحجر كبير، ولم يوضح ما إذا كان قائدها أصيب.

 


استشهاد فلسطيني

رصاص الاحتلال الاسرائيلى

القدس

رام الله

سيارات

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