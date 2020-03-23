اليوم السابع
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خالد صلاح
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إندونيسيا تطبق إجراءات استثنائية فى العاصمة وتكافئ الأطباء

الإثنين، 23 مارس 2020 10:00 ص
إندونيسيا تطبق إجراءات استثنائية فى العاصمة وتكافئ الأطباء كورونا ارشيفية
رويترز

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 أغلقت السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا دور العرض السينمائي وأماكن الترفيه العامة اليوم الاثنين في بداية تطبيق إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين تحاول البلاد خلالهما إبطاء انتشار فيروس كورونا في أكبر مدينة في منطقة جنوب شرق آسيا.
 
لكن الإجراءات الجديدة، التي تشمل حث المواطنين على العمل من المنزل، لم تصل بعد لحد الإغلاق الأكثر صرامة والمطبق في دول جوار وسط مخاوف ألا يكون ما تتخذه إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة، من إجراءات كافيا لاحتواء انتشار المرض.
 
وقال محمد إقبال المتحدث باسم الشرطة الوطنية إن 465 ألفا من أفراد الشرطة في أنحاء إندونيسيا سيقومون بتفريق أي تجمعات "من أجل السلامة العامة". لكن صورة نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي لقطار ركاب مكتظ في العاصمة انتشرت بسرعة على نطاق واسع.
 
وقدم الرئيس جوكو ويدودو اليوم الاثنين تعازيه بعد أن أعلنت نقابة طبية وفاة ستة من الأطباء والممرضين بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
 
وقال خلال افتتاح مستشفى للطوارئ في موقع القرية الرياضية التي بنيت لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2018 "أود أن أشكرهم على عملهم الشاق وعلى تفانيهم في مواجهة كوفيد-19".
 
وأكدت إندونيسيا أن العدد الإجمالي للإصابات فيها وصل إلى 514 والوفيات إلى 48. والحالات مركزة بالأساس في جاكرتا التي أقر حاكمها يوم الجمعة بأن الفرق الطبية تعمل فوق طاقتها بالفعل.
 
وقال ويدودو إن الأطباء والطواقم الطبية سيتلقون مكافآت تتراوح بين خمسة ملايين و15 مليون روبية (300-900 دولار) شهريا في المناطق التي أعلنت حالة الطوارئ. وبخلاف جاكرتا، أعلنت جاوة الغربية أيضا حالة الطوارئ.

كورونا

جاكرتا

اندونيسيا

فيروس

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