إخلاء سوق الإثنين بمركز الصف بالجيزة ضمن إجراءات مواجهة كورونا

كتب سيد الخلفاوى

أخلت محافظة الجيزة منذ قليل، سوق الإثنين بمركز الصف، ضمن خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، حيث قاد، إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ورئيس مدينة الصف حملة لمنع انشار الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من العدوى.

وفى السياق منعت المحافظة أمس الأحد إقامة سوق الأحد الأسبوعى، بمدينة العياط وقرية بهبيت وقرية طهما بالتنسيق مع مركز شرطة العياط وتم فض تجمعات للباعة بشارع الجيش وطريق مصر أسيوط.

وكانت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة، أزالت سوق الأحد الأسبوعى، بمنطقة أبورجوان، بمركز ومدينة البدرشين، حرصا على سلامه المواطنين وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة من اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، حيث تم إخلاء الباعة الجائلين للحد من تجمعات المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى السياق أخلت أجهزة مدينة البدرشين برئاسة اللواء محمد كمال بهلول، رئيس مركز ومدينة البدرشين، السوق اليومى بقرية المرازيق للحد من انتشار ڤيروس كورنا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتم تجريد وتمهيد الطريق بقريه الطرفاية بعد فض السوق، ورفع ناتج التجريد على الفور بالوحده المحليه بالمرازيق.

كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.

واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.