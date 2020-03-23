اليوم السابع
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إخلاء العتبة والموسكى من الباعة الجائلين لمواجهة كورونا ..صور

الإثنين، 23 مارس 2020 04:20 م
إخلاء العتبة والموسكى من الباعة الجائلين لمواجهة كورونا ..صور
كتب سيد الخلفاوى - تصوير عمرو مصطفى

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قاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حملة موسعة بمنطقة العتبة لإخلاءها من الباعة الجائلين، لمنع التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يرافقه عدد كبير من قيادات المحافظة واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.

وشملت الحملات إخلاء العتبة والموسكي من الباعة الجائلين خوفاً من تفشى فيروس كورونا، حيث رصدت "اليوم السابع"، أعمال إزالة إشغالات الباعة الجائلين، وغلق كل منافذ البيع الغير رسمية والبقاء فقط على المحال التجارية.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
 
كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل. 
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 
 
اخلاء العتبة والموسكى (9)
اخلاء العتبة والموسكى (9)

 

اخلاء العتبة والموسكى (10)
اخلاء العتبة والموسكى (10)

 

اخلاء العتبة والموسكى (11)
اخلاء العتبة والموسكى (11)

 

اخلاء العتبة والموسكى (12)
اخلاء العتبة والموسكى (12)

 

اخلاء العتبة والموسكى (13)
اخلاء العتبة والموسكى (13)

 

اخلاء العتبة والموسكى (14)
اخلاء العتبة والموسكى (14)

 

اخلاء العتبة والموسكى (15)
اخلاء العتبة والموسكى (15)

 

اخلاء العتبة والموسكى (16)
اخلاء العتبة والموسكى (16)

 

اخلاء العتبة والموسكى (17)
اخلاء العتبة والموسكى (17)

 

اخلاء العتبة والموسكى (18)
اخلاء العتبة والموسكى (18)

 

اخلاء العتبة والموسكى (19)
اخلاء العتبة والموسكى (19)

 

اخلاء العتبة والموسكى (20)
اخلاء العتبة والموسكى (20)

 

اخلاء العتبة والموسكى (21)
اخلاء العتبة والموسكى (21)

 

اخلاء العتبة والموسكى (22)
اخلاء العتبة والموسكى (22)

 

اخلاء العتبة والموسكى (23)
اخلاء العتبة والموسكى (23)

 

اخلاء العتبة والموسكى (24)
اخلاء العتبة والموسكى (24)

 

اخلاء العتبة والموسكى (25)
اخلاء العتبة والموسكى (25)

 

اخلاء العتبة والموسكى (26)
اخلاء العتبة والموسكى (26)

 

اخلاء العتبة والموسكى (1)
اخلاء العتبة والموسكى (1)

 

اخلاء العتبة والموسكى (2)
اخلاء العتبة والموسكى (2)

 

اخلاء العتبة والموسكى (3)
اخلاء العتبة والموسكى (3)

 

اخلاء العتبة والموسكى (4)
اخلاء العتبة والموسكى (4)

 

اخلاء العتبة والموسكى (5)
اخلاء العتبة والموسكى (5)

 

اخلاء العتبة والموسكى (6)
اخلاء العتبة والموسكى (6)

 

اخلاء العتبة والموسكى (7)
اخلاء العتبة والموسكى (7)

 

اخلاء العتبة والموسكى (8)
اخلاء العتبة والموسكى (8)



 


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