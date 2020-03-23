اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إحصائية تكشف انخفاض نسبة الطلاق فى عام 2019

الإثنين، 23 مارس 2020 03:23 م
إحصائية تكشف انخفاض نسبة الطلاق فى عام 2019 محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة الطلاق في عام 2019 وذلك مقارنة بعام 2018.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2019، أن عدد شهادات الطلاق انخفض بعدد 6167 إشهادة مقارنة بعام 2018، حيث بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة، عام 2018 مقابل  205387 اشهادة عام 2019.

كما كشف الجهاز عن إنخفاض عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 بعدد 8017  عقد حيث بلغ عدد عقود الزواج  887315 عقد عام 2018 مقابل  879298 عقد عام 2019.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية  أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، كما تقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.


محكمه الاسره

الاحصاء والتعبئه

قانون الأحوال الشخصية

العنف الاسري

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخلافات الزوجية فى زمن "كورونا".. الحرب تشتعل بسبب المطهرات والكمامات.. أب يرفض دفع تكلفة الدروس الخصوصية.. وأخر: "زوجتى عندها وسواس وترفض مخالطتى".. ومختص بالشأن الأسرى: الزوج يتحمل علاج الأمراض الطارئة

الأحد، 22 مارس 2020 10:00 ص

تعرف على شروط وجوب النفقة للزوجة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

الأحد، 22 مارس 2020 06:00 ص

زوج يقدم التماس على خلعه: "استعانت بالشهود الزور لتطليقى

السبت، 21 مارس 2020 10:43 م

زوج أمام محكمة الأسرة: "مطلقتى اتهمتنى بالتحرش بابنتى لتحرمنى من رؤيتها"

الخميس، 19 مارس 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة