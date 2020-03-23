اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 01:45 م
خالد صلاح
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إحباط هجوم إرهابى فى جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية

الإثنين، 23 مارس 2020 01:21 م
إحباط هجوم إرهابى فى جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية الامن الروسى ارشيفية
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 أحبطت الأجهزة الأمنية في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، اليوم الإثنين، محاولة 3 أشخاص تنفيذ هجوم إرهابي.
وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية- في بيان، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أنه "خلال إجراءات البحث والتحري، تم تحديد مكان وجود ثلاثة مجرمين وتمت محاصرتهم في موقع بالقرب من قرية كريمنتشوج - كونستانتينوفسكويي بمقاطعة باكسان كاباردينو بلقاريا.. وعند محاولة الاعتقال جرى تبادل لإطلاق النار مع ضباط إنفاذ القانون فتمت تصفيتهم". 
وأوضح البيان أنه تم العثور على أسلحة آلية معدلة وذخيرة حية ومسدسات صاعقة وذخائر وأجهزة متفجرة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في جمهورية باشكورتوستان قامت، أمس الأحد، بتصفية مجرم كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي. 

الأجهزة الأمنية

جمهورية قبردينو بلقاريا

هجوم ارهابى

جمهورية باشكورتوستان

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