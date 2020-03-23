إحباط هجوم إرهابى فى جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية

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أحبطت الأجهزة الأمنية في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، اليوم الإثنين، محاولة 3 أشخاص تنفيذ هجوم إرهابي.

وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية- في بيان، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أنه "خلال إجراءات البحث والتحري، تم تحديد مكان وجود ثلاثة مجرمين وتمت محاصرتهم في موقع بالقرب من قرية كريمنتشوج - كونستانتينوفسكويي بمقاطعة باكسان كاباردينو بلقاريا.. وعند محاولة الاعتقال جرى تبادل لإطلاق النار مع ضباط إنفاذ القانون فتمت تصفيتهم".

وأوضح البيان أنه تم العثور على أسلحة آلية معدلة وذخيرة حية ومسدسات صاعقة وذخائر وأجهزة متفجرة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في جمهورية باشكورتوستان قامت، أمس الأحد، بتصفية مجرم كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.