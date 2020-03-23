اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 05:39 م
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أهل مصر تطلق مبادرة "خليك فى البيت" للحد من انتشار كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 05:38 م
أهل مصر تطلق مبادرة "خليك فى البيت" للحد من انتشار كورونا د. هبة السويدى - السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر

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هبة السويدى: المبادرة حققت انتشارا وإذاعتها فى التليفزيون بمشاركة الفنانين والاعلاميين والرياضيين ساعد على سرعة الانتشار

أطلقت مؤسسة أهل مصر للتنمية مبادرة " خليك فى البيت #أهل مصرقد_المسؤولية " وذلك كجزء من المسئولية المجتمعية لأهل مصر ودورها فى التوعية بمخاطر الاصابة بفيروس كورونا، وتم تنفيذ المبادرة من خلال بث لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لنجوم الفن والرياضة ورموز المجتمع والشخصيات العامة، والذين يحثون المواطنين على ضرورة البقاء بمنازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى نظرا لخطورة وسرعة انتشار الفيروس.

 

وبدأت المبادرة من خلال فيديو نشرته الدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس أمناء المؤسسة للإعلان عن المبادرة وتوجيه رموز المجتمع للمشاركة بها لتفعيلها ونشرها على أوسع نطاق لحث المواطنين على التزام منازلهم لتنفيذ إجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية التى تنفذها الحكومة.

 

ومن جانبها قالت السويدى، إن المبادرة حققت انتشارا واسعا فى أيام قليلة ومن المخطط أن يتم اذاعة مقاطع الفيديو التى تم نشرها ضمن المبادرة فى القنوات التليفزيونية، مؤكدة على ضرورة مطالبة المصريين بالبقاء فى البيت وعدم مغادرته إلا للضرورة القصوى للحد من انتشار الفيروس، وأوضحت أن مؤسسة أهل مصر تستهدف من المبادرة مساعدة الحكومة على ما تقوم به من جهود لمنع انتشار كورونا من خلال الاستفادة من جماهيرية المشاركين فى المبادرة وتأثيرهم على قطاع كبير من الجمهور والمتابعين لحثهم على عدم الخروج والاختلاط والتواجد فى التجمعات.

 

ومن الفنانين المشاركين فى المبادرة يسرا، أحمد فهمى، صابرين، عمرو سعد، رانيا فريد شوقى، شريف رمزى، حنان مطاوع، منى عبد الغنى، داليا البحيرى، داوود حسين، لطيفة، رشا مهدى، الهام شاهين، هالة صدقى، أحمد رزق، نهال عنبر، لطيفة، حسام الحسينى، تامر هجرس، محمد الشقنقيرى، عبد الرحمن حسين، الشاعر جمال بخيت، أحمد شاكر، عزيز الشافعى، خالد محمود.

 

ومن الإعلاميين خالد أبو بكر، وائل الابراشى، د.عمرو الليثى، هبة الأباصيرى، شريف مدكور مفيدة شيحة، خيرى رمضان، مريم أمين، بوسى شلبى، ومن لاعبى الكرة أيمن أشرف، أحمد الشيخ، أحمد عيد عبد الملك، طارق حامد، محمود علاء، أحمد الكأس، ياسر إبراهيم، هانى العجيزى، محمد أبو جبل.

 

 


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