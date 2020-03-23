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أمين الأمم المتحدة يطلب مليارى دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:32 م
أمين الأمم المتحدة يطلب مليارى دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة كورونا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
رويترز

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قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن المنظمة العالمية تريد مليارى دولار لمساعدة الدول الفقيرة على التصدى لفيروس كورونا، منبها أيضا إلى الحاجة إلى حزمة ضخمة ومنسقة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء حول العالم.

وقال جوتيريش فى مؤتمر صحفي افتراضى، "الحزمة يجب أن تجعل الأسر... والشركات والمجتمعات قادرة على المواجهة بثبات".

وبحسب إحصاء رويترز، أُصيب فى أنحاء العالم حتى الآن أكثر من 351 ألف شخص ولقي ما يزيد على 15330 شخصا حتفهم بسبب الفيروس.

وقال جوتيريش "نحتاج إلى تنسيق أقوى بكثير"، مضيفا أنه كتب ذلك في رسالة إلى مجموعة العشرين وسينضم إلى اجتماع المجموعة الافتراضي المقرر بعد أيام.

وأضاف أنه سيوجه نداء إنسانيا يطالب فيه بملياري دولار يوم الأربعاء.

كما دعا إلى وقف إطلاق نار عالمي حتى يتمكن العالم من التركيز على مكافحة جائحة الفيروس، قائلا، "لقد حان الوقت لإنهاء الصراع المسلح والتركيز معا على معركة حياتنا الحقيقية".

وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء النزاعات في دول من بينها سوريا واليمن وليبيا، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات إنسانية لملايين المدنيين.


انطونيو جوتيريش

الامم المتحده

مواجهه كورونا

كورونا

فيروس كورونا

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