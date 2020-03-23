اليوم السابع
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أمراض القفص الصدرى لا تعنى بالضرورة إصابتك بكورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 03:00 ص
أمراض القفص الصدرى لا تعنى بالضرورة إصابتك بكورونا القفص الصدري
فاطمة ياسر

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أمراض عديدة يصاب بها القفص الصدري، وليس بشرط أن تكون أنها تعني الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذه الأمراض، حتي لا يصاب الشخص بالخوف والرعب عن الشعور بأي أعراض في القفص الصدري، وذلك وفقا لموقع "webmed".

وأوضح التقرير، أن القفص الصدري يقع في منطقة الصدر، ويتكون من أعداد كثيرة من العظام التي تعمل علي حماية القلب والرئة من التعرض لأي مشاكل عند الحوادث أو الخبطة الجامدة.

وأضاف التقرير، أن القفص الصدري يتكون من 24 ضلع مقسمين إلي 12 ضبع في الناحية اليسري و12 في الناحية اليمني،  وجميعهم دورهم حماية الأعضاء الداخلية للجسم.

وأكد التقرير، أن أهمية القفص الصدري هي حماية الأعضاء الداخلية المتواجدة في منطقة الصدر ضد أي صدمات خارجية كالقلب والرئة، كما أنه يعمل علي تسهيل عملية التنفس ويقلل من فرص التعرض أو الإصابة بضيق فيها.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من أسباب التعرض للشعور بألم القفص الصدري، ومنها الإصابة أو التعرض لكسر في أحد الأضلع، نتيجة للتعرض لحادث أو السقوط علي الأرض، كما أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بالتهاب في القفص الصدري وهذا الأمر تكون أعراضه ألم شديد في هذه المنطقة، ويكون ناج عن الإصابة بدور برد شديد أو ممارسة رياضة عنيفة.

القفص الصدري
القفص الصدري

 

وأضاف التقرير، أن إصابة البعض بالتهاب الجنبة،  أو التهاب الأغشية المتواجد في الصدر وتقع حول الرئة تعد من الأمور المسببة أيضا لمشاكل القفص الصدري، يكون السبب في هذه الحالة التعرض للالتهابات في الرئة أو الإصابة بعدوي فيروسية.

كما أشار التقرير، أن الإصابة أيضا بسرطان القفص الصدري يعد من أبرز الأمور المؤدية للإصابة والشعور بألم شديد في الصدر، ولذا يجب عليك التعرف علي السبب الرئيسي المؤدية للشعور بالألم في الصدر، ولا داعي للقلق لأنه ليس شرط أنك مصاب بفيروس كورونا.

 


امراض القفص الصدري

القفص الصدري

اعراض امراض القفص الصدري

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