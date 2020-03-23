اليوم السابع
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أمانة الرياض: غرامات بحدها الأعلى لـ 506 محلات تجارية خالفت قرار الإغلاق

الإثنين، 23 مارس 2020 08:22 م
أمانة الرياض: غرامات بحدها الأعلى لـ 506 محلات تجارية خالفت قرار الإغلاق أرشيفية
وكالات

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أغلقت أمانة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، 506 محلات تجارية مشمولة بقرارات الإغلاق الاحترازى لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق مدينة الرياض خلال الأيام السبعة الماضية، وطبقت بحق المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وأحالت الملاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تنوعت أنشطة المحلات المخالفة ما بين مقاهٍ شعبية ومحلات حلاقة رجالية ومطاعم تقدم خدماتها داخل أروقتها ومراكز رياضية وصالات ترفيهية، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الأنظمة من تعليمات صارمة، لما تشكله تلك الأنشطة من خطورة على سلامة السكان في هذه المرحلة.

وينفذ مراقبو الأمانة جولات تفتيشية يومية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الاهتمام بجولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم ورش المبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع كالسوبر ماركت والصيدليات.

وتؤكد أمانة الرياض على كافة ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، متمنية السلامة والصحة للجميع.


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