اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: موجة جديدة من العاملين يخسرون وظائفهم بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:35 م
CNN: موجة جديدة من العاملين يخسرون وظائفهم بسبب كورونا اغلاقات في الولايات المتحدة
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن انتشار وباء كورونا دفع العالم إلى الركود في ظل توجيه الحكومات لمواطنيها لالتزام منازلهم والاغلاقات المتعددة.

 

وأوضحت أنه بدأت تظهر صورة للدمار الاقتصادي في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث أظهر تقرير حكومي أمريكي أن 281000 أمريكي قدموا لطلبات للحصول إعانات البطالة وهي قفزة مفاجئة بنسبة 33 ٪ عن الأسبوع السابق وأكبر زيادة مئوية منذ عام 1992.

 

ومن المتوقع أن يكون هذا الأسبوع أسوأ بكثير حيث تفيد التوقعات بأن 2.25 مليون أمريكي سيكونون قد تقدموا لأسبوعهم الأول من إعانات البطالة وهو ما يمثل ثمانية أضعاف عدد الأشخاص الذين قدموا الأسبوع الماضي وأعلى مستوى مسجل.

 

من جانبه يعتقد البنك الاستثماري أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع من أدنى مستوى له على الإطلاق من 3.5٪ إلى 9٪ "خلال الربعين المقبلين" وقد تؤدي المخاوف من البطالة على هذا النطاق إلى تخبط الأسواق مرة أخرى

 

وقال لي جيفري كلينتوب محلل استراتيجس للاستثمار العالمي، إن المستثمرين قاموا بتكاليف الركود حتى الآن، ولكن ربما لا يزالون يعالجون حجم الضرر الذي أحدثته كورونا في الاقتصاد العالمي، مضيفا "السوق تتوقع بيانات سيئة" لكن أرقام الوظائف قد تكون "أسوأ بكثير" مما يعتقد المستثمرون.

 

وفي نفس السياق انخفض مؤشر داو جونز الصناعي الآن بنسبة 35٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف فبراير، وفي الفترة بين 20 يناير والخميس الماضي  تم محو 27 تريليون دولار من الأسهم العالمية ، وفقًا لبنك أمريكا.

 

ووفقا للتقرير تتخذ الحكومات خطوات جذرية لدعم الشركات خوفا من تسريح العمال في صناعات المتعلقة بالسفر والضيافة  حيث تعهدت المملكة المتحدة يوم الجمعة بدفع 80 ٪ من الأجور، حتى 2500 جنيه إسترليني (2895 دولارًا) شهريًا للموظفين الذين لا يستطيعون العمل بسبب الوباء.

 

ومن جانبهم يأمل الاقتصاديون في أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى التقليل من حدة الاثار السلبية حيث تعتقد كابيتال إيكونوميكس أن البطالة في المملكة المتحدة سترتفع الآن من 4٪ إلى 6٪ ، بدلاً من 8٪ .

 

وقال كالوم بيكرينج ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ بنك ، للعملاء "إن تزويد الشركات التي تعاني من ضائقة مالية بإعانات للاحتفاظ بموظفيها سيقلل بشكل كبير من خطر ارتفاع معدلات البطالة خلال فترة الازمة ". وأضاف أن ذلك "يزيد من فرصة عودة الاقتصاد إلى طبيعته بسرعة" بمجرد رفع القيود.

 

 


وباء كورونا

الاقتصاد العالمي

الولايات المتحدة

اوروبا

المملكة المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيه بى سى نيوز: الولايات المتحدة ثالث أكثر دول العالم تضررا من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:52 م

س و ج .. لماذا حظرت الولايات المتحدة بيع النبيذ فى ذكرى إباحة بيعه؟

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 ص

وباء كورونا يفرض قوانين وقواعد جديدة على حدود أمريكا.. الولايات المتحدة تتفق مع كندا على إلغاء السفر مع ضمانات لحركة التجارة.. إجراءات جديدة للتعامل مع اللاجئين ومراعاة حماية الأطفال

الجمعة، 20 مارس 2020 10:00 م

ترامب يستبعد فرض الإغلاق الكلي في الولايات المتحدة بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة