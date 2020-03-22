اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

10 نصائح واجب اتباعها عند العودة إلى المنزل لتجنب فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 10:46 م
10 نصائح واجب اتباعها عند العودة إلى المنزل لتجنب فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إذا كنت مضطرًا للخروج الي المنزل في الفتره الحاليه ، نقدم إليك مجموعه من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها لحمايه نفسك والمحيطين بك من الاصابه بفيروس كورونا .

- اخلع حذاءك خارج المنزل

٢- انزع ثيابك واغسلها جيدا بمفردها عند درجه حراره ٦٠-٧٠ درجه مئوية

٣- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمده ٢٠-٣٠ ثانيه

٤- اغسل وجهك جيدا بالماء والصابون

٥- تخلص من القفازات والكمامات بطريقه آمنه

٦- اترك الأكياس الشرائيه لفتره ثم عد ترتيبها مع الاستمرار في غسل اليدين

٧- عسل المعلبات والمنتجات جيدا بالماء والصابون

٨- غسل الخضراوات بماء وخل وتجفيفها جيدا

٩- الاستمرار في مسح الأسطح وتعقيمها

١٠- تنظيف وتعقيم الهواتف المحمولة باستمرار

 


فيروس كورونا

غسل الخضراوات

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة