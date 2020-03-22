10 نصائح واجب اتباعها عند العودة إلى المنزل لتجنب فيروس كورونا

إذا كنت مضطرًا للخروج الي المنزل في الفتره الحاليه ، نقدم إليك مجموعه من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها لحمايه نفسك والمحيطين بك من الاصابه بفيروس كورونا .
- اخلع حذاءك خارج المنزل
٢- انزع ثيابك واغسلها جيدا بمفردها عند درجه حراره ٦٠-٧٠ درجه مئوية
٣- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمده ٢٠-٣٠ ثانيه
٤- اغسل وجهك جيدا بالماء والصابون
٥- تخلص من القفازات والكمامات بطريقه آمنه
٦- اترك الأكياس الشرائيه لفتره ثم عد ترتيبها مع الاستمرار في غسل اليدين
٧- عسل المعلبات والمنتجات جيدا بالماء والصابون
٨- غسل الخضراوات بماء وخل وتجفيفها جيدا
٩- الاستمرار في مسح الأسطح وتعقيمها
١٠- تنظيف وتعقيم الهواتف المحمولة باستمرار
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