10 نصائح واجب اتباعها عند العودة إلى المنزل لتجنب فيروس كورونا

إذا كنت مضطرًا للخروج الي المنزل في الفتره الحاليه ، نقدم إليك مجموعه من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها لحمايه نفسك والمحيطين بك من الاصابه بفيروس كورونا .

- اخلع حذاءك خارج المنزل

٢- انزع ثيابك واغسلها جيدا بمفردها عند درجه حراره ٦٠-٧٠ درجه مئوية

٣- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمده ٢٠-٣٠ ثانيه

٤- اغسل وجهك جيدا بالماء والصابون

٥- تخلص من القفازات والكمامات بطريقه آمنه

٦- اترك الأكياس الشرائيه لفتره ثم عد ترتيبها مع الاستمرار في غسل اليدين

٧- عسل المعلبات والمنتجات جيدا بالماء والصابون

٨- غسل الخضراوات بماء وخل وتجفيفها جيدا

٩- الاستمرار في مسح الأسطح وتعقيمها

١٠- تنظيف وتعقيم الهواتف المحمولة باستمرار