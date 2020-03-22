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10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

الأحد، 22 مارس 2020 05:30 ص
10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر للفتوى
كتب لؤى على

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قدم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عَشرة إرشادات للصَّلاة فى المنزل وهى: 
 
1) أثناء مُلازمة المنازل هذه الأيام يُستحبّ أن تُقام جميع الصَّلوات فى أول وقتها، عدا صلاة العشاء؛ فيُستحبّ تأخيرها إلى قبل مُنتصف الليل.
 
2) يَكتفى المُصلّون فى منازلهم بأذان المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها.
 
3) يُستحب أنْ يُقيم الرَّجل صلاةَ الجماعة فى بيته، وأنْ يَؤمَّ أهله ذُكورًا، وإناثًا فيها.
 
4) إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.
 
5) إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه.
 
6) إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه فى صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات فى صفٍّ آخر خلف الذُّكور.
 
7) تُصلَّى سُننُ الصَّلوات الرَّواتب في المنزل على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها (ركعتان قبل الفجر - أربع ركعات قبل الظُّهر واثنان بعده - ركعتان بعد المغرب - ركعتان بعد العِشاء).
 
8) يُشرع لمصلِّي الفجر في منزله أن يجلس في مُصَلَّاه يذكر اللهَ حتى تطلع الشَّمس ثم يُصلِّي ركعتين؛ ويُكتَب له إن شاء الله تعالى أجر ذلك ممَّا أخبر به سيدنا رسول الله ﷺ (أجر حجَّة وعمرة تامّة).
 
9) يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من الصَّلوات الخمس المكتوبة؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء.
 
(10) تُصلَّى الجُمُعةُ ظهرًا فى المنازل أربع ركعات جماعةً أو انفرادًا.

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